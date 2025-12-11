В Алма-Ате более 50 человек отравились газом в поезде

В Алма-Ате более 50 человек отравились газом в поезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу алма-атинского управления здравоохранения.

Сообщается, что на место выезжали 13 бригад скорой помощи. Всего пострадали 52 человека, в том числе дети. Все пострадавшие были доставлены в приемные покои стационаров города для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Также в пресс-службе уточнили, что по результатам обследований госпитализировали 10 детей. Двое несовершеннолетних находятся в реанимации.

Национальный оператор железных дорог «Казахстан темир жолы» (КТЖ) сообщил, что национальный перевозчик не имеет отношения к отравлению угарным газом по прибытии поезда на железнодорожный вокзал Алматы-2. Вагоны, относящиеся к частному перевозчику, были предоставлены киностудии для съемок.

