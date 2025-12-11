Реклама

22:13, 11 декабря 2025Мир

В Белом доме обратили внимание на разговор Путина и Мадуро

Левитт: Разговор Путина и Мадуро вряд ли вызовет беспокойство у Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Состоявшийся разговор президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро вряд ли вызовет какое-либо беспокойство у главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Не думаю, что это вызовет какое-либо беспокойство у президента», — подчеркнула она.

11 декабря стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В частности, президент РФ подтвердил поддержку курса правительства Мадуро, «направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления».

Ранее стало известно, что Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро угрожал применением силы, если политик не покинет свой пост добровольно. Он также говорил, что дни венесуэльского лидера «сочтены».

