10:02, 11 декабря 2025Мир

В ЕС начали тайно обсуждать альтернативу изъятию активов России

Politico: В ЕС тайно обсуждают альтернативный план финансирования Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

В Европейском союзе (ЕС) тайно обсуждают альтернативный план финансирования Украины на случай, если не удастся конфисковать замороженные российские активы. Об этом сообщает Politico.

Альтернативный план заключается в том, чтобы страны-члены объединения выделили средства для поддержки Киева из своих бюджетов.

«Такой вариант не входит в число предложений [Европейской] комиссии, но дипломаты в частном порядке обсуждают его», — говорится в материале.

Наиболее вероятными участниками такой схемы будут Германия, страны Северной Европы и Балтии.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Европейской комиссии конфисковать замороженные активы России для передачи этих средств Украине.

