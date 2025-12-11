Реклама

01:05, 11 декабря 2025

В Германии раскрыли новый план Зеленского

Welt: Зеленский заговорил о выборах с целью отвлечь от скандала с коррупцией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о проведении выборов в стране, чтобы отвлечь общественность от коррупционного скандала. Новый план украинского лидера раскрыл находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Могут быть внутриполитические причины, учитывая коррупционный скандал на Украине. Так что, возможно, Зеленский задумал превентивный удар», — сказал он.

По его мнению, из-за скандала с коррупцией рейтинги действующего президента сильно упали, в связи с чем возможное переизбрание Зеленского маловероятно.

Ранее глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль назвал условие проведения выборов в стране. По его словам, для этого необходимо обеспечить безопасность избирателей.

