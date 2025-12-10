Реклама

На Украине назвали условие проведения выборов

Шмыгаль: Украина готова провести выборы при обеспечении безопасности избирателей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Министерства обороны Украины Денис Шмыгаль назвал условие проведения выборов в стране — для этого необходимо обеспечить безопасность избирателей. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности, передает РИА Новости.

«Если есть идеи, как обеспечить безопасность на передовой, как дать возможность проголосовать всем нашим защитникам, как привлечь иностранных наблюдателей, если мы найдем безопасный и очень удобный подход и условия, как провести выборы, безусловно, мы готовы», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Киев может провести выборы «в любое время», когда страна будет к этому готова.

Ранее Владимир Зеленский предложил Верховной Раде разработать законы о выборах во время военного положения. «Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение», — заявил он.

