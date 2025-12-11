В крайне правых партиях ЕС произошел раскол из-за Трампа

Politico: Поддержка Трампа привела к расколу среди крайне правых партий ЕС

Открытая поддержка со стороны президента США Дональда Трампа привела к расколу среди крайне правых партий Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Politico.

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) использовала поддержку Трампа в качестве способа завоевать легитимность внутри страны и положить конец политической изоляции. В то же время французская партия «Национальное объединение» отдалилась от него, считая прямую поддержку США потенциальным препятствием.

Эти две партии являются лидирующими по результатам опросов в двух крупнейших экономиках ЕС. У них уже давно есть разногласия, однако отличия в реакциях на поддержку Трампа обусловлены не столько идеологией, сколько разными внутриполитическими целями.

АдГ поддержала критику Европы, которая содержится в новой Стратегии национальной безопасности США, поскольку эти идеи совпадают с идеологическими предпочтениями немецкой партии. «Национальное объединение» скорее критикует США, так как Трамп очень непопулярен среди французского электората.

«Я француз, поэтому меня не устраивает вассалитет, и мне не нужен такой старший брат, как Трамп, чтобы думать о судьбе моей страны», — заявил лидер французской партии Жордан Барделла.

Ранее немецко-британский историк и журналист Катя Хойер заявила, что «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовится к приходу к власти в стране.