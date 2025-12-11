В МАГАТЭ объяснили невозможность назвать виновных в ударах по ЗАЭС

Гросси: У МАГАТЭ нет возможности определить виновных в ударах по Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может назвать ответственных за атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из-за отсутствия возможности провести независимую оценку. Об это сообщил директор организации Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

По словам Гросси, Украина и Россия критикуют его, поскольку он не называет публично виновных в ударах по ЗАЭС. Он подчеркнул, что МАГАТЭ определило бы ответственных, если бы проводило независимую экспертизу, которая включает анализ окружающей среды и обломков. Глава организации добавил, что такой возможности у агентства нет.

«Мы (...) не всегда можем оперативно все осмотреть. Но вы понимаете, и это не упрек кому-либо, что осмотр обломков через 24 или 30 часов с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы означает, что вещественные доказательства уже могли быть изменены или перемещены», — отметил Гросси.

Глава агентства подчеркнул, что воздержится от обвинений в адрес обеих сторон конфликта.

Ранее стало известно, что электроснабжение ЗАЭС было нарушено в одиннадцатый раз с начала конфликта. Как сообщается, блэкаут на станции продлился около 30 минут.