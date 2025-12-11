Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:04, 11 декабря 2025Мир

В МАГАТЭ объяснили невозможность назвать виновных в ударах по ЗАЭС

Гросси: У МАГАТЭ нет возможности определить виновных в ударах по Запорожской АЭС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может назвать ответственных за атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из-за отсутствия возможности провести независимую оценку. Об это сообщил директор организации Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

По словам Гросси, Украина и Россия критикуют его, поскольку он не называет публично виновных в ударах по ЗАЭС. Он подчеркнул, что МАГАТЭ определило бы ответственных, если бы проводило независимую экспертизу, которая включает анализ окружающей среды и обломков. Глава организации добавил, что такой возможности у агентства нет.

«Мы (...) не всегда можем оперативно все осмотреть. Но вы понимаете, и это не упрек кому-либо, что осмотр обломков через 24 или 30 часов с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы означает, что вещественные доказательства уже могли быть изменены или перемещены», — отметил Гросси.

Глава агентства подчеркнул, что воздержится от обвинений в адрес обеих сторон конфликта.

Ранее стало известно, что электроснабжение ЗАЭС было нарушено в одиннадцатый раз с начала конфликта. Как сообщается, блэкаут на станции продлился около 30 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев могут признать виновным в геноциде населения Донбасса. Что означает это решение для конфликта на Украине?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Россию назвали одним из мировых лидеров в выпуске устаревших чипов

    В московских аэропортах отменены и задержаны более сотни рейсов

    Германия и Норвегия создадут сеть разведывательных спутников

    Сбивший полицейского на машине блогер-миллионник сядет в тюрьму

    Приход дождя в Москву объяснили

    Американский БПЛА заметили недалеко от границы с Россией

    ВС России ликвидировали под Красноармейском боевиков РДК

    Женщина потребовала развода через три дня после свадьбы из-за импотенции мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok