В МАГАТЭ объяснили невозможность назвать виновных в ударах по ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может назвать ответственных за атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) из-за отсутствия возможности провести независимую оценку. Об это сообщил директор организации Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.
По словам Гросси, Украина и Россия критикуют его, поскольку он не называет публично виновных в ударах по ЗАЭС. Он подчеркнул, что МАГАТЭ определило бы ответственных, если бы проводило независимую экспертизу, которая включает анализ окружающей среды и обломков. Глава организации добавил, что такой возможности у агентства нет.
«Мы (...) не всегда можем оперативно все осмотреть. Но вы понимаете, и это не упрек кому-либо, что осмотр обломков через 24 или 30 часов с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы означает, что вещественные доказательства уже могли быть изменены или перемещены», — отметил Гросси.
Глава агентства подчеркнул, что воздержится от обвинений в адрес обеих сторон конфликта.
Ранее стало известно, что электроснабжение ЗАЭС было нарушено в одиннадцатый раз с начала конфликта. Как сообщается, блэкаут на станции продлился около 30 минут.