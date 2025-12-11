Реклама

Бывший СССР
17:14, 11 декабря 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали требования Зеленского по выборам

Захарова: Зеленский жаждет остаться у власти
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский «жаждет остаться у власти», в том числе требуя условий обеспечения безопасности проведения выборов у стран Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Зеленский, очевидно, жаждет остаться во власти. Нет никаких сомнений в этом. Но при этом также нет ни у кого никаких сомнений, что у него нет шансов переизбраться легально», — заявила Захарова.

По ее словам, еще ни одна суверенная страна не обращалась для проведения выборов с условиями к другим странам.

Ранее Зеленский объяснял невозможность проведения выборов тем, что под ударами это делать небезопасно. Кроме того, президент республики обеспокоился и тем, что военные не смогут проголосовать.

