Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:25, 11 декабря 2025Россия

В Москве начались всероссийские сборы ветеранов СВО

Более 300 ветеранов СВО собрались в Москве на всероссийские сборы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов специальной военной операции начались в Москве с участием более 300 делегатов из всех регионов страны. Накануне они приняли участие в форуме «Вместе победим» в Национальном центре «Россия». Основными задачами мероприятия стали подведение итогов работы ассоциации за 2025 год и выработка приоритетов на предстоящий период.

«Вчера глава государства, обращаясь к ветеранам специальной военной операции, отметил, что поддержка защитников Отечества — наша безусловная нравственная задача, требующая партнерской работы государства и общества. Он подчеркнул, что необходимо последовательно развивать систему социальной поддержки для семей военнослужащих, дополнять ее новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и реализовывать правительственные решения в каждой конкретной жизненной ситуации», — заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев сообщил, что в Единый день голосования сотни ветеранов получили поддержку на выборах различного уровня.

«Наши боевые товарищи, члены Ассоциации ветеранов СВО, избраны во все уровни власти — губернатор, депутаты законодательных собраний, дум муниципалитетов. Это дает возможность участвовать не только в выработке, но и принятии решений», — отметил он.

По данным ассоциации, в 2025 году при ее содействии были открыты школьные музеи в 20 регионах страны, а участники организации провели несколько тысяч уроков мужества, военно-патриотических и спортивных мероприятий. Во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества» были решены сотни вопросов вернувшихся с фронта бойцов — от бытовых проблем до трудоустройства и реабилитации.

Сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, сенатор, генерал-майор ВДВ Алексей Наумец пояснил, что главной задачей является включение завершивших службу военнослужащих в мирную жизнь.

«Для ее решения выстроено взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами, включая Министерство труда и социальной защиты и Министерство строительства и ЖКХ, а также с общественными организациями», — рассказал Наумец.

На сборах лидер Российского союза сельской молодежи, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Госудумы Юлия Оглоблина объявила о планах создать первый центр поддержки для ветеранов СВО на селе. По ее словам, более 200 ветеранов специальной военной операции в этом году начали собственное дело в агропромышленном комплексе.

В первый день сборов прошла проектная сессия, посвященная увековечиванию памяти погибших и сохранению исторической памяти. В ее работе приняли участие представители центральных органов военного управления Министерства обороны и Следственного комитета России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, а также представители аппарата уполномоченного по правам человека и АНО «Военно-информационный поисковой центр».

В ходе сборов пройдет презентация книги Сергея Мачинского «Голоса из войны», будут названы лучшие региональные практики 2025 года, пройдет проектная сессия с участием представителей Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив. В партнерской сессии состоится диалог с фондом «Защитники Отечества» и Комитетом семей воинов Отечества. Запланировано подписание соглашений о сотрудничестве с новыми партнерами — министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и Федеральной службой по аккредитации. Также ветераны наметят планы на 2026 год, который объявлен Годом единства народов России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский хочет предложить украинскому народу решить судьбу Донбасса. Что об этом известно?

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    В России рассказали о влиянии «Биона-М» на мировую науку

    Зеленский понадеялся на одно действие Трампа взамен приглашения Украины в НАТО

    Россиян научили ездить в гололедицу

    У Кейт Миддлтон появились враги в королевской семье

    Россиянин взялся отрезать язык приятелю за сплетни о сестре

    В России снизились цены на машины с пробегом из одной страны

    Американца обвинили в домогательствах к спящей шестилетней девочке в аэропорту Азии

    Оксана Акиньшина впервые за 20 лет сменила имидж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok