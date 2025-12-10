Реклама

22:50, 10 декабря 2025Россия

В Подмосковье девушку выкинули из окна

«112»: В Одинцово девушку выбросили из окна жилого дома
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В подмосковном Одинцово 24-летняя девушка выпала из окна многоэтажного жилого дома. Об этом в среду, 10 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

Трагедия произошла утром. По предварительным сведениям, ее оттуда скинули неизвестные.

Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными травмами, она в тяжелом состоянии.

Соответствующую информацию уже проверяют стражи порядка.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области осудят женщину, выкинувшую ребенка из окна из-за плача. По данным следователей, происшествие случилось еще в 2002 году: обвиняемая сделала это на почве неприязни к грудничку. Малыш упал с десятиметровой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

