В Подмосковье девушку выкинули из окна

«112»: В Одинцово девушку выбросили из окна жилого дома

В подмосковном Одинцово 24-летняя девушка выпала из окна многоэтажного жилого дома. Об этом в среду, 10 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

Трагедия произошла утром. По предварительным сведениям, ее оттуда скинули неизвестные.

Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными травмами, она в тяжелом состоянии.

Соответствующую информацию уже проверяют стражи порядка.

