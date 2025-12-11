Реклама

В Раде разъяснили слова Трампа о «резком» обсуждении Украины с лидерами Европы

Дубинский: У Трампа и лидеров Европы возникли разногласия из-за Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о «резком» обсуждении Украины с лидерами стран Европы. При этом он упомянул «небольшие разногласия по поводу людей». Слова американского президента разъяснил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Разумеется, речь шла о Владимире Зеленском: это единственный "человек" из Украины, которого имеет смысл обсуждать на уровне Берлина, Парижа и Лондона», — отметил он.

Дубинский также напомнил, что на протяжении уже нескольких дней глава США публично объявляет украинского президента проблемой.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте. Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности. Помимо этого, Трамп отметил массовый характер коррупции в стране.

