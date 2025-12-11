Реклама

Россия
11:08, 11 декабря 2025Россия

В рамках продления Валаамской улицы построят два надземных пешеходных перехода

В рамках проекта по продлению Валаамской улицы будет построено 7 км дорог
Татьяна Романова
Татьяна Романова (Редактор)

Фото: пресс-служба ДСТиИИ

Строительство двух надземных пешеходных переходов ведется через строящийся участок Валаамской улицы, в районе домов 12А и 12Д по улице Милашенкова. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы Василий
Десятков.

«Валаамская улица будет продлена до улицы Академика Королева. Через новый участок дороги ведется строительство двух надземных пешеходных переходов. На сегодня полностью завершены монолитные работы и выполнен монтаж металлоконструкций пролетных строений на обоих объектах. Все работы планируется завершить в 2026 году», — рассказал Василий Десятков.

Пешеходные переходы свяжут районы Бутырский и Марфино, обеспечив жителям безопасный доступ к остановкам общественного транспорта. Для удобства маломобильных граждан переходы будут оборудованы лифтами.

В рамках проекта по продлению Валаамской улицы до улицы Академика Королева будет построено семь километров дорог, в том числе путепровод через пути МЦД-3. Это значительно улучшит транспортную доступность районов Тимирязевский, Марфино и Бутырский.

Строительные работы ведутся в условиях высокой загруженности. Участок пересекается сразу с тремя крупными проектами: высокоскоростной железнодорожной магистралью МоскваСанкт-Петербург, транспортным узлом «Петровско-Разумовская» и реконструкцией Дмитровского путепровода.

Ранее мэр Москвы рассказал о строительстве дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева.

