10:11, 11 декабря 2025Россия

В России девочка потанцевала с аниматором на детском празднике и попала в травмпункт

В Екатеринбурге девочка потанцевала с аниматором и попала в травмпункт
Майя Назарова

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Екатеринбурге девочка потанцевала с аниматором на детском празднике и попала в травмпункт. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Родители пострадавшей россиянки пояснили, что дочь нечаянно дотронулась до вентилятора, который был прикреплен к костюму аниматора. У маленькой участницы сразу же хлынула кровь, все бросились ей на помощь.

Ребенка пришлось везти в травмпункт, там пациентке наложили несколько швов.

Руководитель студии, где все произошло, не стал выплачивать никакую денежную компенсацию. Он уверен, что родители сами были должны следить за дочерью во время игр.

Семья девочки намерена обратиться в Роспотребнадзор и следственные органы.

Ранее стало известно, что в Томске двухлетний ребенок сломал бедро в детском саду. По факту травмирования ребенка организовали проверку.

