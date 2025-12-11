Реклама

Россия
06:15, 11 декабря 2025Россия

В России назвали слово года

ТАСС: «Зумер» стал словом года по версии «Грамоты.ру»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

«Зумер» оказался лидером в голосовании «Слово года». Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на портал «Грамота.ру».

«Слово "зумер" стало абсолютным победителем, его выбрали 42 процента участников экспертного голосования», — уточнили в пресс-службе.

Второе место заняло «выгорание» (38 процентов), а в лидерскую тройку также вошел «ред-флаг» (37 процентов). С отрывом в один процент на пункт ниже поместилось слово «промпт» (36 процентов).

В шорт-листе акции фигурировали 12 кандидатов. Победителя определили рейтинговым голосованием эксперты из всех регионов России. В голосовании поучаствовали 469 отечественных филологов. Уточняется, что был создан репрезентативный пул экспертов из трех возрастных групп (20-27, 28-45 и 46+). При этом более трети голосовавших имеют степень доктора или кандидата филологических наук.

Ранее «Грамота.ру» назвала «вайб» словом 2024 года. Уверенное серебро рейтинга забрал «скуф», а тройку лидеров замкнуло слово «прилет». Всего в голосовании принимали участие более 400 филологов из разных российских городов России, которые оценили 11 слов. Среди претендентов на победу также были «абьюз», «осознанность», «нормис» и другие.

В 2023 году первое место оказалось за словом «нейросеть».

