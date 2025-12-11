Реклама

20:33, 11 декабря 2025

В России порассуждали о революционной значимости СВО

Генерал Липовой назвал СВО революцией в военном деле
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генерал-майор Сергей Липовой назвал специальную военную операцию (СВО) революцией в военном деле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Специальная военная операция — это не просто военная операция, это революция в военном деле, в военной тактике, революция среди вооружения, применения непосредственно высокоточного оружия», — сказал он.

По его словам, за время проведения спецоперации у Вооруженных сил России появилось множество новых образцов вооружения, которое тут же испытывается в ходе боевых действий.

Ранее во время совещания по спецоперации президент России Владимир Путин поручил военным продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом СВО. Глава государства также поблагодарил бойцов и командиров за боевую работу.

