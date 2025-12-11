В России появится бюджетный минивэн BAW

«Китайские автомобили»: В BAW хотят сертифицировать новый минивэн для России

Компания BAW в ближайшее время приступит к процедурам, связанным с сертификацией новой модели для российского рынка. Как сообщает сайт «Китайские автомобили», речь идет о семиместном минивэне M8. В Китае премьера модели состоялась в начале декабря.

На рынке КНР новинка оснащается 231-сильной гибридной силовой установкой последовательного типа — это значит, что бензиновый двигатель объемом 1,5 литра не имеет связи с колесами и работает только для зарядки аккумулятора. Емкость последнего составляет 46 киловатт-часов, а запас хода достигает 1050 километров.

Размеры автомобиля составляют 5317 х 1870 х 1955 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно, расстояние между осями равно 3200 миллиметров. В салоне смогут разместиться до семи человек в конфигурации 2+2+3.

Ожидается, что его оснащение будет включать виртуальную панель приборов, медиасистему с крупным тачскрином, беспроводную зарядку для смартфона, комфортные «капитанские» кресла с подогревом, вентиляцией, массажем и выдвижной оттоманкой во втором ряду.

В Китае диапазон цен на BAW M8 варьируется от 159,8 тысячи до 229,8 тысячи юаней (от 1,79 миллиона до 2,58 миллиона рублей по текущему курсу). Сколько автомобиль будет стоить на российском рынке, пока неизвестно, но ожидается, что он станет одним из самых бюджетных в классе.

Ранее были названы марки автомобилей с самым долгим ремонтом. Помимо европейских брендов, долго ждать запчасти приходится на Changan, FAW и BAW.