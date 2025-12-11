Реклама

Экономика
20:06, 11 декабря 2025Экономика

В России снизились цены на машины с пробегом из одной страны

«Авто.ру»: В России подешевели подержанные китайские автомобили
Светлана Ходос

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Средняя стоимость китайских автомобилей на вторичном рынке России снизилась на 1 процент, до 1,98 миллиона рублей. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование «Авто.ру оценка».

Аналитики отмечают, что цена машин из КНР с пробегом опустилась ниже двух миллионов рублей впервые с августа 2023 года.

Кроме того, до уровня января 2023 года подешевели европейские, японские и корейские подержанные автомобили — такую технику можно купить в среднем за 2,16 миллиона рублей.

При этом средняя цена на отечественные автомобили остается стабильной и держится на уровне 700 тысяч рублей в течение уже семи месяцев.

Ранее сообщалось, что в октябре и ноябре 2025 года объем ввоза импортных автомобилей на территорию России через Приморский край установил исторический максимум. Активность импортеров была напрямую связана с предстоящим увеличением размера утилизационного сбора.

