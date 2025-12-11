Реклама

Экономика
12:46, 11 декабря 2025Экономика

В России упало производство некоторых спиртных напитков

РАТК: Производство пива крепостью свыше 8,6 % упало больше чем на 7 %
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За 11 месяцев 2025 года в России выпустили 11,8 миллиона декалитров сидра, подсчитали специалисты Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Их выводы приводят «Ведомости».

В годовом выражении производство выросло на 23,5 процента. Кроме того, на 10,3 процента выросло производство медовухи.

В то же время на 8,8 процента упал выпуск пуаре. С января по ноябрь в России изготовили 202 500 дал этого напитка. Отрицательная динамика наблюдается и еще в одном сегменте. Так, производство пива крепостью от 0,5 до 8,6 процента снизилось на 1,1 процента. Для пива крепостью свыше 8,6 процента падение оценивается в 7,2 процента. Впрочем, на 0,8 процента удалось нарастить выпуск пивных напитков.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2025 года объем импорта вина в Россию упал на 26,5 процента, если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года, и достиг 23,6 миллиона декалитров. Одновременно с этим объем производства тихих вин с января по сентябрь увеличился на 12 процентов, до 26,8 миллиона дал, а игристых — на 10 процентов, до 12,2 миллиона дал.

