16:30, 11 декабря 2025Наука и техника

В США признали отсутствие ключевой части своего «Шахеда»

TWZ: Боевую часть для «американского Шахеда» пока не разработали
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U. S. Central Command

Американские ударные беспилотники Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые разработали на основе конструкции иранского Shahed-136, тестируют без боевой части. Отсутствие ключевого элемента дрона признал Корпус морской пехоты США, пишет TWZ.

Отмечается, что морская пехота спонсирует испытания LUCAS на полигоне армии США Юма в штате Аризона. Полковник Николас Лоу, который отвечает за испытания, сообщил, что американские «Шахеды» испытывают без боевой части. Аппараты снабдили инертной нагрузкой.

«Боеголовка, которая в конечном итоге будет интегрирована в LUCAS, еще не сконструирована, но она также будет недорогой и будет выпускаться серийно несколькими производителями», — сказал Лоу.

Ранее в декабре стало известно, что специалисты компании SpektreWorks разработали LUCAS на основе конструкции иранского беспилотника Shahed-136.

В том же месяце агентство Bloomberg сообщило, что Центральное командование Вооруженных сил США создало оперативную группу Task Force Scorpion Strike, оснащенную эскадрильей аппаратов LUCAS.

