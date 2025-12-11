Реклама

17:06, 11 декабря 2025

В ВСУ признали продвижение ВС России на одном участке фронта в ДНР

Боец ВСУ сообщил о продвижении ВС России на краматорском направлении в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России наступают на краматорском направлении в районе села Шахово. Алекс добавил, что населенный пункт контролируется пехотой РФ.

«Противник активно применяет постоянные пехотные штурмы», — отметил боец ВСУ.

Ранее стали известны новые детали продвижения ВС России у Красноармейска (украинское название — Покровск). Сообщалось, что российские подразделения заняли центр Димитрова (украинское название — Мирноград).

