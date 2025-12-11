В ВСУ рассказали о неуклонном продвижении российских войск на покровском направлении

Вооруженные силы (ВС) России в районе Молодецкого и Новоподгородного используют тактику тысячи порезов и активно применяют тяжелую бронетехнику. О неуклонном продвижении российских войск на покровском направлении рассказал в Telegram боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной.

«Из-за таких постоянных попыток продвижения серая зона медленно, но неуклонно расширяется, русские продвигаются сериями, тестируют нашу оборону и работают волнами, чтобы утомить наших бойцов», — заявил военный.

Он добавил, что российские военные все более систематизируют штурмовые действия на направлении и активно применяют артиллерию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе конфликта потери ВСУ составили один миллион человек. Дипломат также подчеркнул, что главная цель переговоров России и США это долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.