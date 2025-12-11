Бока: Членство Украины в ЕС привело бы к войне в Европе

Членство Украины в Евросоюзе (ЕС) не остановило бы украинский конфликт, а привело бы к войне в Европе. Такие последствия назвал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Членство Украины в Евросоюзе принесло бы не мир на Украину, а войну в Евросоюз», — написал Бока.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп может повлиять на противников вступления Украины в Европейский союз вместо принятия страны в НАТО.