21:13, 11 декабря 2025Мир

Венгерский министр назвал последствия вступления Украины в ЕС

Бока: Членство Украины в ЕС привело бы к войне в Европе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Членство Украины в Евросоюзе (ЕС) не остановило бы украинский конфликт, а привело бы к войне в Европе. Такие последствия назвал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Членство Украины в Евросоюзе принесло бы не мир на Украину, а войну в Евросоюз», — написал Бока.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп может повлиять на противников вступления Украины в Европейский союз вместо принятия страны в НАТО.

