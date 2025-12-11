Вероятность прихода настоящей зимы в Москву оценили

Синоптик Шувалов: Похолодание в Москве сменится оттепелью

Похолодание в Москве, которое ожидают в ближайшие дни, сменится оттепелью. Вероятность прихода настоящей зимы в столицу оценил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет NEWS.ru.

По словам синоптика, пока не стоит надеяться на формирование снежного покрова и полноценную зиму в городе. Похолодание, по прогнозам Шувалова, продлится три или четыре дня максимум. Его сменит потепление.

«Максимум будет в воскресенье и понедельник, ночные температуры достигнут 7-12 градусов мороза, а дневные температуры будут несколько выше», — рассказал метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы, что с воскресенья, 14 декабря, температура воздуха будет на три-четыре градуса ниже климатической нормы. В ночные часы столбики термометров могут показать до минус девяти градусов.