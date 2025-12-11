«VK Реклама» добавила уникальную функцию для обработки изображений в объявлениях

«VK Реклама» добавила возможность редактировать изображения с помощью ИИ

«VK Реклама» добавила уникальную функцию для обработки изображений при создании объявлений на платформе. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Рекламодателям будут доступны ИИ-инструменты. С их помощью они смогут самостоятельно добавлять или удалять объекты, менять фон и вносить другие визуальные изменения в креатив.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно при создании картинки выбрать опцию «Доработать с нейросетью» и прописать в поле ввода пожелания по изменению изображения или же воспользоваться списком команд внизу поля. Также можно задействовать готовый тематический промпт для преобразования креативов к актуальным сезонным событиям.

Измененное изображение можно добавить в медиатеку и в рекламное объявление. Менять его можно несколько раз. При этом история редактирований останется в доступе и позволит продолжить работать с картинкой в любой из версий.

Ранее сообщалось, что в «VK Рекламе» появилась новая технология Full Stream Attribution (FSA), помогающая быстрее понять интересы пользователя и показать ему подходящую рекламу почти в реальном времени.