Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:34, 11 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила об опасности популярного тренда на заклеивание рта на ночь

Врач Барагунова: Привычка фиксировать рот тейпом на ночь не решит проблему храпа
Наталья Обрядина

Фото: Sevda Ercan / Shutterstock / Fotodom

Привычка фиксировать рот тейпом на ночь может иметь опасные последствия, предупредила ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, идея заклеивать рот перед отходом ко сну продвигалась блогерами в соцсетях как способ приучить себя дышать носом и избавиться от храпа и от сухости во рту. Однако Барагунова заявила, что научных доказательств пользы этого популярного тренда нет.

«Заклеивание рта не решит проблему храпа, а создаст новую — ограничение доступа воздуха. Если у человека заложен нос из-за простуды или аллергии, такая практика становится особенно опасной. Организм не получает достаточно кислорода, и это может привести к ночным пробуждениям и стрессовой реакции», — объяснила ортодонт.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Особенно осторожными Барагунова посоветовала быть людям с нарушениями прикуса. По ее словам, когда рот фиксируется в закрытом положении, нижняя челюсть лишается возможности занимать физиологически правильную позицию. Это увеличивает давление на зубы и височно-нижнечелюстной сустав. У людей с уже существующими нарушениями прикуса такие нагрузки могут усиливать смещение челюсти и приводить к прогрессированию дисфункции, отметила врач.

Другими негативными последствиями этого метода она назвала перенапряжение мышц лица и аллергическую реакцию, раздражение и высыпания на коже вокруг рта из-за регулярного контакта с клеевым составом тейпов.

Ранее стоматолог Кристина Савостян предупредила о провоцирующей головную боль привычке. Вызвать приступ мигрени, по ее словам, может бруксизм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». На подлете к столице сбили несколько десятков дронов

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Стало известно о пострадавшем во время рекордного налета ВСУ на регионы России

    Врач предупредила об опасности популярного тренда на заклеивание рта на ночь

    Лавров назвал цель переговоров с США по Украине

    Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского Политеха

    Лавров назвал недостаточными искренние стремления Трампа решить украинский кризис

    Раскрыты детали бала Met Gala 2026

    Назван самый популярный у россиян люксовый автомобиль

    Доктору Мясникову подарили собаку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok