Врач предупредила об опасности популярного тренда на заклеивание рта на ночь

Врач Барагунова: Привычка фиксировать рот тейпом на ночь не решит проблему храпа

Привычка фиксировать рот тейпом на ночь может иметь опасные последствия, предупредила ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, идея заклеивать рот перед отходом ко сну продвигалась блогерами в соцсетях как способ приучить себя дышать носом и избавиться от храпа и от сухости во рту. Однако Барагунова заявила, что научных доказательств пользы этого популярного тренда нет.

«Заклеивание рта не решит проблему храпа, а создаст новую — ограничение доступа воздуха. Если у человека заложен нос из-за простуды или аллергии, такая практика становится особенно опасной. Организм не получает достаточно кислорода, и это может привести к ночным пробуждениям и стрессовой реакции», — объяснила ортодонт.

Особенно осторожными Барагунова посоветовала быть людям с нарушениями прикуса. По ее словам, когда рот фиксируется в закрытом положении, нижняя челюсть лишается возможности занимать физиологически правильную позицию. Это увеличивает давление на зубы и височно-нижнечелюстной сустав. У людей с уже существующими нарушениями прикуса такие нагрузки могут усиливать смещение челюсти и приводить к прогрессированию дисфункции, отметила врач.

Другими негативными последствиями этого метода она назвала перенапряжение мышц лица и аллергическую реакцию, раздражение и высыпания на коже вокруг рта из-за регулярного контакта с клеевым составом тейпов.

