Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:59, 11 декабря 2025Россия

Взрыв с жертвами и пострадавшими произошел в лаборатории российского вуза

РЕН ТВ: Два человека стали жертвами взрыва в Пермском Политехе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете произошел взрыв. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

Как сообщил источник телеканала, в лаборатории университета взорвался гидродинамический стенд. В результате пострадали четыре человека, двоих из них не спасли. Причина происшествия пока неизвестна. На месте работают экстренные службы.

В свою очередь, Shot пишет, что среди двух жертв взрыва есть ребенок. Помимо этого, по информации издания, пострадали три человека, еще четверо пропали без вести.

Ранее в Бердске Новосибирской области три человека пострадали в результате взрыва пара в литейном цехе одного из местных заводов. Причиной происшествия стало попадание воды на горячий метал. Находившееся в этот момент рядом рабочие получили черепно-мозговые травмы и переломы

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мотив Долиной при продаже квартиры раскрыли

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В России для заключенных ввели одно новое ограничение

    Взрыв с жертвами и пострадавшими произошел в лаборатории российского вуза

    Предсказаны дальнейшие действия армии России после взятия Северска

    ЕС начал угрожать Бельгии из-за российских активов

    «Мисс Москва» в трусах с вырезами снялась для мексиканского Playboy

    Работники российского морга регулярно обчищали умерших

    Раскрыто обещание США Украине для достижения мира

    Звезда сериала «Кухня» развелся с женой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok