Взрыв с жертвами и пострадавшими произошел в лаборатории российского вуза

РЕН ТВ: Два человека стали жертвами взрыва в Пермском Политехе

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете произошел взрыв. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

Как сообщил источник телеканала, в лаборатории университета взорвался гидродинамический стенд. В результате пострадали четыре человека, двоих из них не спасли. Причина происшествия пока неизвестна. На месте работают экстренные службы.

В свою очередь, Shot пишет, что среди двух жертв взрыва есть ребенок. Помимо этого, по информации издания, пострадали три человека, еще четверо пропали без вести.

Ранее в Бердске Новосибирской области три человека пострадали в результате взрыва пара в литейном цехе одного из местных заводов. Причиной происшествия стало попадание воды на горячий метал. Находившееся в этот момент рядом рабочие получили черепно-мозговые травмы и переломы

