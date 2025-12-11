Yota выдаст подросткам Ленинградской области сим-карты

Подростки получат сим-карту Yota вместе с первым паспортом

В МФЦ Ленинградской области стартовал пилотный проект, в рамках которого подростки вместе с первым паспортом будут получать сим-карты мобильного оператора Yota.

Согласно исследованиям, сегодня 96 процентов тинейджеров от 12 до 17 лет ежедневно пользуются интернетом и имеют собственный смартфон, проводя время в основном в соцсетях и мессенджерах. В течение первых трех месяцев подростки будут получать по 50 Гб интернета и 2 000 минут, общая стоимость услуг за весь период составит 499 рублей. После тестового периода пользователи смогут самостоятельно подобрать для себя оптимальные пакеты и нужные опции оператора в конструкторе тарифов.

«Первый паспорт — это новый этап взросления, через который в прошлом году прошли около 20 тысяч подростков Ленинградской области. Мы услышали их желание стать более самостоятельными, поэтому вместе с паспортом молодые люди получают сим-карту — простой инструмент, который позволит самому выбрать свой формат общения и развлечений. Сейчас к сим-карте привязаны все основные профили — банковские аккаунты, мессенджеры и соцсети. Это буквально делает ее "диджитал-паспортом" человека», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Проект реализуется в рамках соглашения между Yota и МФЦ Ленинградской области. В ближайшее время он охватит многофункциональные центры в Санкт-Петербурге, а впоследствии планируется к масштабированию на все регионы России.