Юрист раскрыла связанную с Roblox схему мошенничества

Юрист Ермохина: Мошенники эксплуатировать желание детей вернуться в Roblox

Мошенники начали эксплуатировать желание детей вернуться в заблокированный в России Roblox, предлагая им обходные пути для «входа» в игру. Схему мошенничества раскрыла юрист Елена Ермохина, передает РИА Новости.

«Блокировка Roblox немедленно породила волну новых мошеннических схем, которые эксплуатируют растерянность и желание детей вернуться в игру», — сказала она.

По ее словам, мошенники предлагают «войти» в Roblox через мессенджеры, социальные сети или фишинговые сайты. Злоумышленники предлагают скачать специальную программу, впоследствии выманивая банковские карты родителей или прямые переводы денег.

Ранее о волне мошенничества на фоне блокировки Roblox предупредил директор по продукту Staffcop, эксперт «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский. Детям массово рассылают ссылки на якобы улучшенную или обновленную версию Roblox, обещая полный доступ к игре «несмотря на блокировку».