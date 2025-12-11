Реклама

23:35, 11 декабря 2025Мир

Захарова отреагировала на скандал с беременностью украинских детей-сирот

Захарова о скандале с беременностью украинских сирот: Это страшная информация
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с отдыхом украинских детей-сирот в Турции, организованном супругой президента Украины Владимира Зеленского Еленой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ узнали, что две девочки, участвовавшие в программе по эвакуации украинских детей-сирот в Турцию, вернулись на родину беременными.

«Это очень страшная для восприятия информация. Выяснилось, что многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического сексуального насилия», — сказала она. По ее словам, подростки были лишены «адекватного присмотра». Она также отметила, что девушек регулярно привлекали к съемкам пропагандистских роликов, «лишали еды, применяли к ним физическое воздействие, подвергали унижению».

Ранее одна из воспитанниц рассказала, что представители украинского посольства принуждали детей к съемкам видео по заказу с песнями и танцами. За отказ у детей отбирали телефоны и ограничивали в питании. Одной девочке заявили, что она обязана сниматься, так как за нее «заплачены деньги». Также детей постоянно использовали в роликах для сбора средств.

