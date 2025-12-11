Танйилдизи: Поведение экс-главы МИД Кулебы вызывает вопросы на Украине

Грозившие России яростным сопротивлением украинские политики развлекаются на концертах, пока молодежь сражается на передовой. Таким образом в разговоре с РИА Новости турецкий политический обозреватель Серкан Танйилдизи прокомментировал видео с бывшим главой Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрием Кулебой и его возлюбленной на концерте.

По словам собеседника агентства, такое поведение вызывает вопросы в украинском обществе.

«Почему человек, который в начале конфликта отправлял украинскую молодежь на фронт, сам не находится на передовой?» — задался вопросом Танйилдизи.

Пару заметили на концерте украинского певца Monatik (полное имя — Дмитрий Монатик). Очевидец запечатлел Кулебу и его возлюбленную в концертном зале.