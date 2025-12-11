Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:56, 11 декабря 2025Бывший СССР

Замеченного на концерте экс-главу МИД Украины раскритиковали

Танйилдизи: Поведение экс-главы МИД Кулебы вызывает вопросы на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Грозившие России яростным сопротивлением украинские политики развлекаются на концертах, пока молодежь сражается на передовой. Таким образом в разговоре с РИА Новости турецкий политический обозреватель Серкан Танйилдизи прокомментировал видео с бывшим главой Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрием Кулебой и его возлюбленной на концерте.

По словам собеседника агентства, такое поведение вызывает вопросы в украинском обществе.

«Почему человек, который в начале конфликта отправлял украинскую молодежь на фронт, сам не находится на передовой?» — задался вопросом Танйилдизи.

Пару заметили на концерте украинского певца Monatik (полное имя — Дмитрий Монатик). Очевидец запечатлел Кулебу и его возлюбленную в концертном зале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев могут признать виновным в геноциде населения Донбасса. Что означает это решение для конфликта на Украине?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В крайне правых партиях ЕС произошел раскол из-за Трампа

    Стало известно об активизации еще одного участка фронта

    Сбросившего тело из окна в Москве нашли спустя четверть века

    Россию назвали одним из мировых лидеров в выпуске устаревших чипов

    В московских аэропортах отменены и задержаны более сотни рейсов

    Германия и Норвегия создадут сеть разведывательных спутников

    Сбивший полицейского на машине блогер-миллионник сядет в тюрьму

    Американский БПЛА заметили недалеко от границы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok