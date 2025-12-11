Живущий в Израиле бывший ведущий Первого канала увлекся африканским ТВ

Ведущий Привольнов признался, что в Израиле увлекся эфиопским телевидением

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, живущий в Израиле, признался в увлечении африканским телевидением. Об этом он рассказал в видео, доступном на канале Sheinkin40.

По словам Привольнова, он смотрит эфиопский телеканал, который доступен ему в рамках телевизионного пакета. «Они, судя по всему, с камерой работают первый раз, все выбеленное-белое, баланс был не взят, и вот эти ведущие... Я смотрю и прямо не могу оторваться. Другой мир какой-то», — раскрыл телезвезда.

Телеведущий также назвал эфиопское ТВ телевидением 18 века и отметил, что оно ему очень нравится.

Ранее Привольнов пожаловался на то, что в Израиле прохожие припоминают ему работу в его шоу «Контрольная закупка» на Первом канале. Ведущий заявил, что поругался с незнакомцами, которые на улице стали кричать ему вслед слова «контрольная закупка».

