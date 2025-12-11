Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:07, 11 декабря 2025Интернет и СМИ

Живущий в Израиле бывший ведущий Первого канала увлекся африканским ТВ

Ведущий Привольнов признался, что в Израиле увлекся эфиопским телевидением
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, живущий в Израиле, признался в увлечении африканским телевидением. Об этом он рассказал в видео, доступном на канале Sheinkin40.

По словам Привольнова, он смотрит эфиопский телеканал, который доступен ему в рамках телевизионного пакета. «Они, судя по всему, с камерой работают первый раз, все выбеленное-белое, баланс был не взят, и вот эти ведущие... Я смотрю и прямо не могу оторваться. Другой мир какой-то», — раскрыл телезвезда.

Телеведущий также назвал эфиопское ТВ телевидением 18 века и отметил, что оно ему очень нравится.

Ранее Привольнов пожаловался на то, что в Израиле прохожие припоминают ему работу в его шоу «Контрольная закупка» на Первом канале. Ведущий заявил, что поругался с незнакомцами, которые на улице стали кричать ему вслед слова «контрольная закупка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом наступлении в зоне СВО

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Вероятность снега в Новый год в Москве оценили

    Малышева назвала жестью и дикостью одно действие россиян

    Блокировку iMessage в России признали невозможной

    ЕС начал «долгосрочное замораживание» российских активов

    Расходы европейцев на российские энергоносители подсчитали

    Страх уничтожения автопрома вынудил Европу смягчить правила для ДВС

    Домохозяйка раскрыла требования к мужу-миллионеру после рождения сына

    Олениха ворвалась в магазин подарков и застряла в стуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok