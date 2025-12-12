Реклама

20:30, 12 декабря 2025

20-летнего пассажира арестовали в аэропорту за попытку разгерметизации самолета в небе

Пассажир попытался открыть дверь самолета на рейсе из Бостона в Гонконг
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Henry Romero / Reuters

Мужчина попал под арест за попытку разгерметизации салона самолета во время полета из США в Китай. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел 10 декабря на рейсе из Бостона в Гонконг. Когда самолет авиакомпании Cathay Pacific с пассажирами на борту находился в небе, 20-летний путешественник попытался открыть входную дверь. «Наши бортпроводники незамедлительно отреагировали на ситуацию, проверили дверь, чтобы убедиться, что она надежно закрыта, и сообщили об инциденте соответствующим органам и полиции», — заявил представитель авиаперевозчика.

Когда лайнер сел в аэропорту назначения, мужчину арестовали. Злоумышленник оказался жителем КНР, ему предъявили обвинения в нарушении закона об авиационной безопасности.

Ранее пассажир внезапно запаниковал и открыл дверь самолета незадолго до вылета. Мужчина также позвонил в службу спасения и развернул трап на взлетно-посадочную полосу.

