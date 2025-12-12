40-летняя актриса Аманда Сейфрид раскрыла секрет красоты

40-летняя актриса Аманда Сейфрид делает инъекции ботокса в лоб ради красоты

Американская актриса, певица, продюсер и модель Аманда Сейфрид раскрыла секрет красоты. Соответствующее интервью публикует Who What Wear.

40-летняя звезда «Игры на выживание» рассказала, что прибегает к лазерной эпиляции и ботоксу. «У меня очень хороший дерматолог, которая говорит, что всю оставшуюся жизнь будет делать мне только инъекции ботокса в одно и то же место», — призналась знаменитость, указав на лоб.

В марте Аманда Сейфрид показала естественную внешность и несовершенства кожи. Тогда актриса призналась, что страдает экземой. Она продемонстрировала на камеру лицо без макияжа, усыпанное красными пятнами.

