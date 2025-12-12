Антитурецкие санкции США из-за российских С-400 назвали несправедливыми

Reuters: Анкара считает несправедливыми санкции США из-за С-400 России

Анкара считает несправедливыми антитурецкие санкции США, введенные в связи с поставками Турции российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом пишет Reuters.

В Минобороны Турции, отмечают источники, выражают надежду на преодоление всех разногласий между Анкарой и Вашингтоном по поводу поставленных Россией ПВО во время второго срока президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Посол США в Анкаре Том Баррак заявил в среду, что обсуждения по этому вопросу продолжаются, но отметил, что американское законодательство не позволит Турции эксплуатировать или владеть системой С-400», — передает агентство.

При этом отказ от С-400 является главным условием для участия Турции в программе модернизации и эксплуатации истребителей F-35, подчеркнули американцы.

Ранее власти Евросоюза выразили желание выкупить у турецкой стороны С-400 и передать их Украине.