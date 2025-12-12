В Красноярске арендатор оставила после выселения горы мусора и тело кошки

В Красноярске арендатор оставила жуткий «сюрприз» хозяину квартиры после выселения. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам собственника, 26-летняя девушка снимала жилье на протяжении шести лет, исправно оплачивала аренду и выглядела адекватной. Однако, когда мужчина решил заглянуть в квартиру, он был шокирован увиденным. На сделанной им записи можно увидеть, что квартира завалена одеждой, а также пластиковыми бутылками, пакетами, коробками и другим мусором. В покрытых плесенью остатках еды завелись опарыши. Унитаз, судя по снимкам, был загрязнен и наполнен отходами настолько, что пользоваться им было невозможно. Помимо этого, девушка оставила в квартире, с которой съехала, тело кошки.

Опрошенные журналистами юристы отметили, что арендатору-мусорщице придется заплатить за ремонт и моральный ущерб хозяину квартиры. Между тем она предложила собственнику лишь 25 тысяч рублей в качестве компенсации. Специалисты добавили, что если по договору арендатор был обязан провести финальную уборку перед тем, как съехать с квартиры, хозяин имеет право потребовать куда большую сумму за моральный ущерб и на восстановление жилья.

