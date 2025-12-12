Артемий Лебедев высказался о цензуре в европейской стране словами «в жопе сидит»

Блогер Лебедев заявил, что в Германии есть проблема с цензурой

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев порассуждал о цензуре в европейских странах. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что особенно сильные ограничения свободы слова действуют в Германии.

Рассуждая о свободе слова в мире, Лебедев заявил, что американские компании всегда пользовались положением монополистов на информационных рынках в разных странах и регулярно злоупотребляли им. «Сейчас мы (Россия — прим. «Ленты.ру»), хотя и маленькие, но все-таки начинаем отстаивать свои интересы, и за нами, конечно же, пойдут другие страны. На втором месте после нас Франция, где-то там колупается немножко Великобритания. Германия в жопе сидит, с ними все понятно, там цензура — *** [кошмар]», — подчеркнул Лебедев.

Блогер также добавил, что зависимости от Соединенных Штатов не ощущает Китай. Он уточнил, что в этой стране есть все необходимые технологии и производства.

Ранее Лебедев рассказал о «системной ошибке» россиян. Таковой он счел желание жителей страны понравиться Западу.