Ценности
15:36, 12 декабря 2025

Bork начал поштучно продавать елочные шары за 45 тысяч рублей

Российский бренд Bork начал продавать поштучно елочные шары за 45 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BORK

Российская компания Bork начала поштучно продавать елочные шары. Соответствующий товар появился на одноименном сайте.

Известно, что каждый год в декабре бренд выпускает праздничные украшения в ограниченном количестве. В этом году покупателям предложили шар из твердого фарфора с изображением огненных лошадей. Его изготовили вручную на старейшей мануфактуре в Европе. Стоимость одного новогоднего аксессуара составляет 45 тысяч рублей.

Ранее французский дом моды Hermes предложил своим покупателям пластыри для заклеивания камеры ноутбука. Люксовый бренд запустил в продажу серию аксессуаров Band-Aid, в которой представлен набор из трех пластырей из кожи овчины.

