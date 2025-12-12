Реклама

19:07, 12 декабря 2025Россия

Бойцы СВО рассказали о новом способе сбивать летящие на российские города беспилотники ВСУ

RT: Бойцы западной группировки войск сбивают дроны ВСУ из танкового пулемета
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Бойцы группировки войск «Запад» начали сбивать летящие на российские города беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из танкового пулемета, назвав новый способ наиболее эффективным. Об этом пишет RT.

По словам военнослужащего с позывным Седой, украинские дроны, как правило, идут низко. Он пояснил, что беспилотники пробовали уничтожать из автомата, но из пулемета оказалось эффективнее, так как его дальность достигает 1,5 километров. Кроме того, техника оснащена тепловизионным прицелом.

«Стоим на страже неба, закрываем проход ударным беспилотникам, все, что летят в города, в села. По-разному бывает, бывает очень много даже летит. Каждую ночь налет — от 10 до 40 только надо мной пролетает», — отметил Седой.

Боец рассказал, что украинские дроны, как правило, не маневрируют, а «идут единым коридором». «Единственное, что после сбития первых дронов, они начинают нас обходить, и нам приходится менять позиции и дальше отрабатывать. Мы не сидим на одном месте, постоянно передвигаемся», — пояснил он.

Ранее уничтожение беспилотного летательного аппарата ВСУ тепловизором «Кречет» и пулеметом ГШГ в районе мыса Тарханкут в Крыму попало на видео. На опубликованных кадрах видно, как российский военнослужащий прицеливается и поражает украинский дрон.

