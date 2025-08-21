Уничтожение беспилотника ВСУ тепловизором «Кречет» у берегов Крыма попало на видео

Mash показал видео с уничтожением БПЛА ВСУ тепловизором в районе мыса Тарханкут

Уничтожение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) тепловизором «Кречет» и пулеметом ГШГ в районе мыса Тарханкут у берегов Крыма попало на видео. Ролик показал Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно, как российский военнослужащий прицеливается и поражает украинский дрон.

Как утверждает Mash, ролик попал в американские соцсети. Пользователи отзываются о нем с восторгом.

До этого сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео уничтожения украинского дрона «Баба-яга» из стрелкового оружия под Шебекино.

На видео, снятом от первого лица, можно было различить, как солдат стреляет по беспилотнику из автомата. После этого кадры объективного контроля подтвердили уничтожение цели.