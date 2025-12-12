Бывший российский министр-взяточник отделался условным сроком

В Екатеринбурге суд приговорил к условному сроку экс-министра ЖКХ Смирнова

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Смирнова также оштрафовали на 4,4 миллиона рублей.

По версии следствия, с января 2023 года по март 2024 года осужденный, его первый заместитель и заместитель получили через посредника взятку в размере 4,4 миллиона рублей. Из этих денег Смирнов получил более 980 тысяч рублей. За эти деньги госслужащие обещали покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения.

Николай Смирнов занимал свой пост с ноября 2011 года по январь 2025 года. О его задержании и аресте стало известно 24 января. После задержания Смирнов дал показания на бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.