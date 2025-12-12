Депутат пригрозил массовыми пробками из-за отдельных полос для самокатов

«НСН»: Отдельные полосы для самокатов приведут к массовым пробкам

В Госдуме считают, что выделение части столичных дорог под отдельные полосы для самокатов и велокурьеров обернется для водителей резким ростом заторов, в которых автомобилисты будут проводить по несколько часов ежедневно. Слова депутата Виталия Ефремова приводит «НСН».

«Что означает дополнительная полоса для самокатчиков в московских условиях? Это создание новой пробки на тротуарах, потому что они сузятся. Или надо сделать так, чтобы отдельная часть выделялась им там, где большие пространства, например там, где трехметровые тротуары. Там можно даже метр им давать. А если сократить дороги на еще одну полосу, то всем придется торчать в пробках по четыре часа в день. Но мы не готовы к этому транспорту», — считает политик.

Он отметил, что на территории России пассажиров перевозит порядка 200 тысяч автобусов, также есть авиация, железные дороги и речные маршруты. Тем не менее, «самокатчики калечат столько же людей, сколько все эти виды транспорта».

Ефремов рекомендует столичным властям прислушаться к жителям города и поступить так же, как в Париже: полностью запретить кикшеринг, то есть краткосрочную аренду такой техники.

Ранее сообщалось, что пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России хотят обязать проходить тесты на знание правил дорожного движения (ПДД). С инициативой выступил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Шейкин.