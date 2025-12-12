Дочь Успенской заявила о готовности полюбить нищего

Дочь Успенской Татьяна Плаксина призналась, что готова встречаться с нищим

Художница и певица Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, высказалась о своих требованиях к потенциальным ухажерам. Ее слова цитирует Пятый канал.

По словам дочери артистки, она самодостаточный человек и не ищет мужчин.

«Это редкость, но я воистину не ищу никого. Если он придет — буду рада. Он может быть хоть нищий, если меня вдохновляет, я его возьму», — сообщила Плаксина.

Ранее стало известно, что дочь эстрадной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что «величие» матери с детства зарождало в ней страх реализоваться самостоятельно.