17:54, 12 декабря 2025Культура

Дочь Успенской заявила о готовности полюбить нищего

Дочь Успенской Татьяна Плаксина призналась, что готова встречаться с нищим
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Художница и певица Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, высказалась о своих требованиях к потенциальным ухажерам. Ее слова цитирует Пятый канал.

По словам дочери артистки, она самодостаточный человек и не ищет мужчин.

«Это редкость, но я воистину не ищу никого. Если он придет — буду рада. Он может быть хоть нищий, если меня вдохновляет, я его возьму», — сообщила Плаксина.

Ранее стало известно, что дочь эстрадной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что «величие» матери с детства зарождало в ней страх реализоваться самостоятельно.

