Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:10, 12 декабря 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников отреагировал на слова Малышевой об опасности приема магния

Врач Мясников согласился с Малышевой, предупредившей об опасности приема магния
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: KaryB / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на слова его коллеги Елены Малышевой, предупредившей россиян о том, что самостоятельно принимать магний может быть опасно для жизни. Комментарий специалиста приводит Национальная служба новостей (НСН).

«Я абсолютно согласен с Еленой Малышевой, дефицит магния преувеличен (...). Для восполнения дефицита магния обычно достаточно продуктов, которые указала коллега», — заявил доктор.

Он добавил, что магний нужно принимать только тем, кому этот препарат назначил врач. Мясников также напомнил, что к проблемам со здоровьем может привести даже бесконтрольной прием витамина C. Медик уточнил, что из-за больших доз препарата появляются камни в почках.

Ранее Малышева назвала жестью и дикостью решение россиян пить магний без назначения врача. Она подчеркнула, что здоровый человек получает необходимую дозу этого элемента из продуктов, например из картофеля, риса и гречки. Ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман добавил, что из-за передозировки магния у человека может остановиться сердце.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «НАТО больше не приближается к границам Украины». Киев заявил о готовности создать буферную зону в Донбассе. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Наташа Королева заявила о передаче своей старой одежды невестке

    Мальчик разгрыз золотое ожерелье матери и раздал одноклассникам в попытке завести друзей

    На Украине произошло землетрясение

    Бездомная женщина многократно ударила ножом туристку в туалете США

    Глава МИД Франции объяснил бессрочную заморозку российских активов

    Банда подростков обстреляла россиянина в центре города

    Помощник Путина описал предложения Зеленского одним прилагательным

    Привязавший к машине девушку россиянин получил пожизненный срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok