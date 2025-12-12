Доктор Мясников отреагировал на слова Малышевой об опасности приема магния

Врач Мясников согласился с Малышевой, предупредившей об опасности приема магния

Врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на слова его коллеги Елены Малышевой, предупредившей россиян о том, что самостоятельно принимать магний может быть опасно для жизни. Комментарий специалиста приводит Национальная служба новостей (НСН).

«Я абсолютно согласен с Еленой Малышевой, дефицит магния преувеличен (...). Для восполнения дефицита магния обычно достаточно продуктов, которые указала коллега», — заявил доктор.

Он добавил, что магний нужно принимать только тем, кому этот препарат назначил врач. Мясников также напомнил, что к проблемам со здоровьем может привести даже бесконтрольной прием витамина C. Медик уточнил, что из-за больших доз препарата появляются камни в почках.

Ранее Малышева назвала жестью и дикостью решение россиян пить магний без назначения врача. Она подчеркнула, что здоровый человек получает необходимую дозу этого элемента из продуктов, например из картофеля, риса и гречки. Ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман добавил, что из-за передозировки магния у человека может остановиться сердце.