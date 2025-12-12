Реклама

10:09, 12 декабря 2025Силовые структуры

Двое российских подростков получили ножевые ранения

В Саратове двух 17-летних подростков ранили ножом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Саратове проводят проверку после того, как двух 17-летних подростков ранили ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, 11 декабря около торгового центра двое потерпевших поссорились с компанией молодых людей. Во время конфликта один из оппонентов достал нож. Подростков госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Омске сжегшая лицо дочери из-за уроков россиянка получила приговор.

