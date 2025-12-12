Двое российских подростков получили ножевые ранения

В Саратове двух 17-летних подростков ранили ножом

В Саратове проводят проверку после того, как двух 17-летних подростков ранили ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, 11 декабря около торгового центра двое потерпевших поссорились с компанией молодых людей. Во время конфликта один из оппонентов достал нож. Подростков госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

