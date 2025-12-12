47-летняя Елена Летучая опубликовала фото в бикини

Российская журналистка Елена Летучая опубликовала фото в бикини

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая опубликовала фото в бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

47-летняя экс-ведущая программы «Ревизорро» позировала, сидя за столиком на свежем воздухе. При этом она предстала в цветном раздельном купальнике и белом костюме с расстегнутой рубашкой. В качестве аксессуаров она выбрала шляпу и солнцезащитные очки.

Ранее в декабре Елена Летучая показала фигуру в купальнике. Знаменитость разместила снимок, сделанный на белом песчаном пляже.