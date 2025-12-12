Елена Летучая показала фигуру в купальнике

Российская журналистка Елена Летучая показала фигуру в красном купальнике

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя экс-ведущая программы «Ревизорро» разместила снимок, сделанный на белом песчаном пляже. Знаменитость была запечатлена в красном слитном купальнике с обнаженной спиной и на широких бретелях.

При этом в руках она держала ласты. В то же время звезда собрала волосы в высокий пучок.

В ноябре Елена Летучая вышла в свет в прозрачном корсете. Она посетила модный показ отечественного бренда Yuliawave.