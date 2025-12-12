Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:06, 12 декабря 2025Ценности

Елена Летучая показала фигуру в купальнике

Российская журналистка Елена Летучая показала фигуру в красном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя экс-ведущая программы «Ревизорро» разместила снимок, сделанный на белом песчаном пляже. Знаменитость была запечатлена в красном слитном купальнике с обнаженной спиной и на широких бретелях.

При этом в руках она держала ласты. В то же время звезда собрала волосы в высокий пучок.

В ноябре Елена Летучая вышла в свет в прозрачном корсете. Она посетила модный показ отечественного бренда Yuliawave.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Андрей Разин уехал из России сразу после возбуждения против него дела. В чем обвиняют продюсера «Ласкового мая»?

    Опубликована формула для расчета выгодного размера отпускных

    Минобороны показало кадры со сдавшимися в плен бойцами ВСУ в Димитрове

    Российский «Черный коршун» обеспечит качественный скачок

    Раскрыты детали военных планов ЕС

    Москвичам предсказали морозные и снежные выходные

    Елена Летучая показала фигуру в купальнике

    Блиновскую перевели в «блатной» отряд

    Блогер описал один из крупнейших городов России фразой «не понимаю, как такое возможно?»

    Раскрыт способ давления Трампа на Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok