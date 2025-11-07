Ценности
10:40, 7 ноября 2025
Ценности

Елена Летучая вышла в свет в прозрачном корсете

Елена Летучая в откровенном образе пришла на показ Yuliawave
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая вышла в свет в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя экс-ведущая программы «Ревизорро» посетила модный показ отечественного бренда Yuliawave. Для мероприятия она выбрала прозрачный черный корсет без бюстгальтера, а также кремовые брюки и пальто.

В то же время знаменитость надела туфли марки Saint Laurent, взяла с собой сумку Hermes и дополнила образ очками Gucci.

В октябре Елена Летучая показала фигуру в зеленом бикини.

