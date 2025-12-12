Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 12 декабря 2025Ценности

Эмили Ратаковски показала на камеру обнаженные ягодицы

34-летняя модель Эмили Ратаковски показала снимки в откровенном нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @morgan.maher

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала откровенные снимки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модный фотограф Морган Махер запечатлел 34-летнюю манекенщицу на фоне картины. Она позировала перед камерой в белой расстегнутой рубашке и черном нижнем белье бренда Lounge, которое состояло из кружевного бюстгальтера и стрингов. Для одного снимка знаменитость решила повернуться к фотографу спиной и продемонстрировать обнаженные ягодицы.

Поклонники, в свою очередь, захотели прокомментировать фотосессию Ратаковски. «Горяча», «Красотка», «Таких, как ты, нет и никогда не будет», «Ты действительно очень красивая», «Она прекрасна», — высказывались они.

В ноябре Эмили Ратаковски также опубликовала снимки в комплекте марки Lounge. Тогда модель примерила прозрачный бюстгальтер и трусы ярко-красного цвета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине признали потерю Северска

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Правительство Германии захотело заказать сотни разведывательных дронов

    В Венгрии заявили об отсутствии альтернатив российским энергоносителям

    Помолвленной в течение двух лет и так и не вышедшей замуж женщине дали совет

    Эмили Ратаковски показала на камеру обнаженные ягодицы

    Сотрудники ТЦК мобилизовали курьера

    В Германии назвали «опасным безумием» призыв Рютте готовиться к войне

    В США заявили об атаке дронов ВСУ на нефтеплатформу «Лукойла»

    Пушков обратился к Великобритании с мрачным прогнозом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok