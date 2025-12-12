Стало известно о попытках убедить США замедлить переговоры по Украине

Kyiv Post: Европа пытается убедить США замедлить переговоры по Украине

Страны Европы и ряд высокопоставленных американских законодателей пытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа замедлить темп переговоров по Украине. Об этом сообщает издание Kiev Post со ссылкой на западных дипломатов.

«Три человека, знакомые с этим вопросом, сообщают, что европейские правительства, а также несколько высокопоставленных американских законодателей, срочно пытаются убедить Белый дом замедлить процесс», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что среди европейских чиновников растет убежденность в том, что Москва якобы пытается «манипулировать» искренним желанием Трампа достичь урегулирования в предельно короткие сроки. «Москва чувствует возможность. Трамп чувствует победу. Европа оказалась между двух огней», — заявил один из западных дипломатов.

Ранее журнал Politico сообщил, что администрация Трампа использует коррупционный скандал на Украине для давления на лидера страны Владимира Зеленского, чтобы вынудить его согласиться на предложенные Вашингтоном условия мирного урегулирования. По данным издания, американский лидер по-прежнему считает Украину более слабой и готовой к уступкам стороной конфликта.