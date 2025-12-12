Реклама

18:49, 12 декабря 2025

Европе предложили создать «банк бомб»

Times: Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш предложил создать банк бомб
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил европейским странам в рамках процедуры перевооружения создать так называемый банк бомб. Такую идею министр озвучил в интервью газете The Times.

Эта и подобные ей меры, отметил в беседе Косиняк-Камыш, помогут европейским членам НАТО создать «более мощную стену сдерживания против России», а также удержать США от шагов по дезинтеграции альянса. «Чтобы американцам было выгодно оставаться здесь», — объяснил чиновник.

Ранее американская сторона заверила польские власти, что Соединенные Штаты не намерены выводить из республики свой воинский контингент. Как указали в МИД Польши, соответствующий документ передали и правительству, и канцелярии президента республики.

